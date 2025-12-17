Reeleição de Maduro foi denunciada como fraudulenta pela oposiçãoJuan Barreto / AFP
Menor acusado de 'terrorismo' por causa de roupa é condenado à prisão na Venezuela
Adolescente recebeu pena de seis anos após ser detido sem ordem judicial durante protestos contra a posse de Nicolás Maduro
Sheinbaum pede à ONU que impeça o 'derramamento de sangue' na Venezuela
Estados Unidos enviaram uma significativa flotilha naval para o Caribe em agosto, com o argumento de combater o tráfico de drogas
Deputados alemães aprovam R$ 320 bi em gastos militares para fortalecer exército contra ameaça russa
Após a invasão russa da Ucrânia em 2022, a Alemanha aumentou os gastos para reformar as forças armadas
É prematuro assinar acordo Mercosul-UE sem garantias ao setor agrícola, diz premiê italiana
Meloni afirmou que o país sempre viu a iniciativa com interesse
Presidente eleito do Chile se encontra com Javier Milei na Argentina
Kast discutiu segurança, imigração e reativação econômica com equipes econômicas e delegações empresariais
Warner Bros. Discovery rejeita oferta da Paramount e mantém fusão com Netflix
Conselho da empresa classifica proposta rival como arriscada e inadequada
