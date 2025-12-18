Gil Gerard era um nome popular em Hollywood ao longo dos anos 1970 e 1980Divulgação
Gil Gerard, eterno 'Buck Rogers', morre aos 82 anos
Ator foi vítima de um câncer 'raro e extremamente agressivo'
Rússia alerta governo dos EUA para que não cometa 'erro fatal' na Venezuela
Putin reafirmou seu apoio a Maduro há algumas semanas em telefonema
Protesto de agricultores em Bruxelas contra acordo UE-Mercosul acaba em confronto com a polícia
Produtores rurais bloquearam ruas e lançaram batatas. Agentes responderam com gás lacrimogêneo e canhões de água
Ataque ucraniano com drones mata três pessoas na região russa de Rostov
Outras nove ficaram feridas
Macron diz que acordo UE-Mercosul não pode ser assinado e exige 'freio de emergência' no pacto
Presidente da França também abordou a guerra entre Rússia e Ucrânia e destacou que 'a principal questão' é a de imobilizar a ação de Moscou.
Governo dos EUA admite responsabilidade em colisão aérea que deixou 67 mortos
Acidente ocorreu em 29 de janeiro, quando um helicóptero militar e um avião comercial se chocaram em pleno ar nos arredores da capital norte-americana
