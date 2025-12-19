Apesar da melhora no acesso a alimentos, a maior parte da população continua em estado de emergência alimentar - AFP

Publicado 19/12/2025 10:43

A fome terminou em Gaza, embora a maior parte da população do enclave costeiro palestino ainda enfrente altos níveis de insegurança alimentar e a situação seja "crítica", afirmou a ONU nesta sexta-feira (19).

“Após o cessar-fogo [entre o movimento islâmico Hamas e Israel] declarado em 10 de outubro de 2025, uma análise mais recente do IPC aponta para uma melhoria significativa na segurança alimentar e nutricional”, afirmou a Classificação Integrada das Fases da Segurança Alimentar (IPC, na sigla em inglês), uma agência das Nações Unidas com sede em Roma.

No entanto, a maior parte da população da Faixa de Gaza continua “enfrentando níveis elevados de insegurança alimentar”, declarou o IPC.

A situação que enfatizou a agência é “crítica”, apesar de “um melhor acesso às entregas de alimentos humanitários e comerciais”.

“Toda a Faixa de Gaza é considerada em estado de emergência (estágio 4 do IPC) até meados de abril de 2026. Nenhuma área está em situação de fome”, o que corresponde ao estágio 5 do IPC, afirmou a agência da ONU.

Segundo as suas projeções, que abrangem o período entre 1º de dezembro de 2020 e 15 de abril de 2026, “a situação continuará grave, com aproximadamente 1,6 milhão de pessoas enfrentando insegurança alimentar em nível de ‘crise’ ou pior”, equivalente ao estágio 3 ou superior do IPC.