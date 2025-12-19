Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - AFP

Publicado 19/12/2025 10:20

O presidente Donald Trump suspendeu, nesta quinta-feira, 19, o programa de sorteio de vistos de residência permanente (green card), através do qual o suspeito dos tiroteios na Universidade Brown e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) teria conquistado o direito à permanência nos Estados Unidos.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, informou, em publicação no X, que, a pedido de Trump, está organizando a suspensão do programa junto ao Serviço de Cidadania e Imigração do país.

"Este indivíduo hediondo nunca deveria ter tido permissão para entrar em nosso país", disse ela sobre o suspeito, o cidadão português Claudio Neves Valente, que obteve o status de residente permanente legal em 2017.

Valente, de 48 anos, é suspeito do ataque na Universidade Brown, que matou dois estudantes e feriu outros nove, e também do assassinato de um professor de física do MIT. Ele foi encontrado morto na noite de quinta, 18. Autoridades acreditam que ele cometeu suicídio.

O programa de vistos de diversidade disponibiliza até 50 mil green cards anualmente, por meio de sorteio, para pessoas de países pouco representados nos EUA, muitos deles africanos. O sorteio foi criado pelo Congresso e é possível que a medida provoque contestações judiciais.

Quase 20 milhões de pessoas se inscreveram na loteria de vistos de 2025, com mais de 131 mil selecionadas, incluindo cônjuges. Após a aprovação, os candidatos devem passar por uma rigorosa verificação para obterem admissão nos Estados Unidos. Cidadãos portugueses foram contemplados com apenas 38 vagas.

Os vencedores da loteria são convidados a solicitar o green card Eles são entrevistados nos consulados e estão sujeitos aos mesmos requisitos e verificações que os demais solicitantes da autorização.