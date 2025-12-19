Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpAFP
Trump suspende programa de sorteio de vistos após ataque na Universidade Brown
Suspeito de tiroteio foi beneficiário
Trump suspende programa de sorteio de vistos após ataque na Universidade Brown
Suspeito de tiroteio foi beneficiário
Putin afirma que fim da guerra depende da Ucrânia e países ocidentais
Presidente russo ndicou que não se considera 'responsável' pelas mortes causadas pelo conflito
EUA: Suspeito de ataque a tiros na Universidade Brown é encontrado morto
Pelo menos duas pessoas morreram e outras nove ficaram feridas
Vídeo: Ex-piloto da Nascar e outras seis pessoas morrem após queda de avião nos EUA
Mulher e dois filhos de Greg Biffle estão entre as vítimas
Ataques dos EUA contra duas supostas 'narcolanchas' no Pacífico deixam cinco mortos
Governo de Trump ainda não apresentou evidências de que as embarcações estariam envolvidas com o narcotráfico
Imprensa internacional repercute aprovação do PL da Dosimetria e impacto sobre Bolsonaro
Jornais estrangeiros falaram sobre a mudança nas regras de fixação de penas e apontaram os impactos da proposta sobre a situação jurídica do ex-presidente
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.