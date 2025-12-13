Policiais invadiram o prédio de engenharia da Universidade de Brown em busca do atirador - Reprodução de vídeo

Publicado 13/12/2025 22:33 | Atualizado 14/12/2025 09:56

Ao menos duas pessoas foram mortas e nove ficaram feridas em estado crítico, mas estável, no tiroteio ocorrido neste sábado (13) na Universidade Brown, no Estado de Rhode Island, afirmou o prefeito da cidade de Providence, Brett Smiley.



O suspeito é um homem que vestia roupas escuras e foi visto pela última vez saindo do prédio de Engenharia da universidade, afirmou o vice-chefe de polícia de Providence, Timothy O'Hara. O presidente Donald Trump chegou a publicar em uma rede social que o atirador tinha sido preso, mas logo em seguida desmentiu a informação.



O prefeito de Providence, Brett Smiley, disse que um toque de recolher está em vigor para a área e pediu para que as pessoas que vivem perto do campus a permanecer dentro de casa e não retornar até a suspensão da medida. "Temos todos os recursos disponíveis para encontrar o suspeito", disse Smiley.



Smiley não disse se as vítimas do ataque eram estudantes da Brown ou não.

*Com informações da Associated Press