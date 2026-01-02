Zelensky anunciou Kyrylo Budanov como novo chefe de gabineteHandout / Ukrainian Emergency Service / AFP
Zelensky nomeia diretor da inteligência como chefe de gabinete da presidência
Nomeação ocorre após renúncia do antigo assessor, em novembro, devido a um caso de corrupção
Zelensky nomeia diretor da inteligência como chefe de gabinete da presidência
Nomeação ocorre após renúncia do antigo assessor, em novembro, devido a um caso de corrupção
Italiano de 16 anos é a primeira vítima identificada de incêndio em bar nos Alpes Suíços
Tragédia deixou ao menos 40 mortos e mais de 100 feridos
Protestos contra alto custo de vida deixam ao menos seis mortos no Irã
Manifestações começaram no domingo (28) na capital
Jovem fica nu diante do imperador do Japão em discurso de Ano Novo
Incidente ocorreu após os membros da família real aparecerem na varanda
Filha de estrela de Hollywood é encontrada morta em hotel
Polícia investiga o caso para saber o que causou a morte de Victoria Jones
Suíça tenta identificar vítimas de incêndio em estação de esqui que deixou ao menos 40 mortos
Mais de 110 ficaram feridas, muitas em estado grave; Autoridades investigam a causa do acidente
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.