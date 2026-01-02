Victoria Jones atuou ao lado do pai, Tommy Lee Jones, em alguns filmes - Valerie Macon / AFP

Publicado 02/01/2026 07:55

A filha do ator norte-americano Tommy Lee Jones foi encontrada morta em um hotel no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, na madrugada desta quinta-feira (1°), Réveillon.

Victoria Jones, de 34 anos, morreu no luxuoso Hotel Fairmont, em São Francisco. Um cliente do estabelecimento a achou caída no chão do 14º andar do estabelecimento. Inicialmente, o homem pensou que ela estava apenas sob o efeito de álcool, segundo o jornal britânico "Daily Mail".



Os funcionários do hotel rapidamente perceberam que Victoria estava irresponsiva e imediatamente deram início a um trabalho de reanimação cardiopulmonar enquanto aguardavam a ambulância chamada por eles.



Na sequência, uma equipe de paramédicos chegou no local, onde avaliaram a situação e declararam o óbito da filha do astro de cinema. Posteriormente, entregaram o caso ao Instituto Médico Legal que ficou responsável por prosseguir a investigação.



Até o momento, ainda não se sabe a causa da morte e não são conhecidos mais detalhes do óbito.



Victoria era filha do ator e cineasta Tommy Lee Jones, de 79 anos, e de Kimberlea Cloughley, do segundo casamento do artista. Os dois trocaram alianças em 1981 e assinaram o divórcio em 1996. Eles também são pais de Austin Leonard Jones, de 43 anos.



Victoria seguiu os caminhos do seu pai e também entrou no mundo dos cinemas. Ela atuou em ‘MIB: Homens de Preto II’ (2002); participou da série ‘One Tree Hill’ em 2005; e atuou em ‘Três Enterros’ (2005), dirigido pelo pai dela.



Ele ainda atuou em ‘Volcano: A Fúria’ (1997), ‘Batman Eternamente’ (1995), ‘Assassinos por Natureza’ (1994), 'Onde os Fracos Não Têm Vez' (2007), além dos três primeiros filmes da franquia ‘MIB: Homens de Preto’, um dos seus papeis mais conhecidos.



O ator ainda não se pronunciou publicamente sobre a morte de sua filha.