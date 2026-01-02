O parque Disney World na Flórida tem várias atrações que reconstituem filmes de sucessoAFP

Um acidente assustou os frequentadores do parque Disney World da Flórida na terça-feira, 30. Um funcionário foi atingido por uma pedra cenográfica de cerca de 180 quilos durante o show "Indiana Jones Epic Stunt Spetacular", no Disney's Hollywood Studios.
A pedra saiu do trajeto previsto, rolou e quicou em direção aos espectadores. O funcionário correu, colocando-se na frente do objeto cenográfico. Com o impacto, ele foi derrubado. Um segundo empregado do parque o socorreu. O funcionário teve um corte na testa e foi atendido pelo serviço médico da Disney. Ele não corre risco.