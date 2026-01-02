A fachada da boate atingida pelo incêndio não sofreu os efeitos do fogoAFP
Incêndio em bar na Suíça pode ter sido causado por sinalizadores ou fogos de artifício
Fogo se concentrou no subsolo da casa noturna
Terremoto de magnitude 6,5 atinge a Cidade do México
Tremor foi sentido em vários pontos da capital
Zelensky nomeia diretor da inteligência como chefe de gabinete da presidência
Nomeação ocorre após renúncia do antigo assessor, em novembro, devido a um caso de corrupção
Italiano de 16 anos é a primeira vítima identificada de incêndio em bar nos Alpes Suíços
Tragédia deixou ao menos 40 mortos e mais de 100 feridos
Protestos contra alto custo de vida deixam ao menos seis mortos no Irã
Manifestações começaram no domingo (28) na capital
Jovem fica nu diante do imperador do Japão em discurso de Ano Novo
Incidente ocorreu após os membros da família real aparecerem na varanda
