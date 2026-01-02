Turistas evacuaram hotéis em Acapulco, no estado de Guerrero, durante o terremoto de magnitude 6,5 - Francisco Robles/AFP

Publicado 02/01/2026 12:45

Um forte terremoto de magnitude 6,5 sacudiu a Cidade do México nesta sexta-feira (2), reportou o Serviço Sismológico Nacional. O tremor foi sentido em vários pontos da capital e obrigou a suspensão da habitual coletiva de imprensa matinal da presidente, Claudia Sheinbaum.



O terremoto teve seu epicentro a 15 quilômetros de San Marcos, estado de Guerrero (sul), informou Sheinbaum ao retornar ao Palácio Nacional minutos após o tremor. A presidente afirmou que, de maneira preliminar, não há relatos de "danos graves".



Parte da Cidade do México, principalmente a área central, foi construída sobre o subsolo lamacento do que antes era um lago, o que a torna particularmente vulnerável a terremotos. Os mais sentidos são os que se originam na costa de Guerrero, a menos de 400 km.



Em 19 de setembro de 1985, um terremoto de magnitude 8,1 devastou uma grande área da Cidade do México. Com seu epicentro na costa do Pacífico, entre Guerrero e Michoacán, também abalou grande parte do centro e sul do México.

O terremoto de 1985 deixou 12.843 mortos, de acordo com uma contagem de certidões de óbito oficiais publicada pelo jornal Excélsior em 2015. Organizações civis contabilizaram mais de 20 mil mortos na época.



Durante anos, as estimativas oficiais do número de mortos variaram.



Também em 19 de setembro de 2017, um terremoto de magnitude 7,1 deixou 369 mortos, a maioria na Cidade do México.



Com o apoio do Serviço Sismológico Nacional, foram desenvolvidos sistemas de alerta, incluindo aplicativos para smartphones, que avisam sobre terremotos fortes e dão aos moradores da capital até um minuto para ficarem em segurança.



O governo da cidade instalou alto-falantes em postes de iluminação pública que transmitem o "alerta sísmico".



O México está situado entre cinco placas tectônicas, cujos movimentos fazem do país um dos que registra maior atividade sísmica no mundo, particularmente na costa do Pacífico, da fronteira com a Guatemala até o estado de Jalisco (oeste).