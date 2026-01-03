Conselho de Segurança da ONU se reunirá para discutir Venezuela na segunda-feira - Stan Honda/AFP

Publicado 03/01/2026 18:58

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá na manhã de segunda-feira para discutir a operação americana de captura e extração do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em Caracas, informou neste sábado (3) à AFP a presidência somali do Conselho.



A reunião de emergência, prevista para as 10h locais (12h00 de Brasília), foi solicitada pela Venezuela, um pedido transmitido pela Colômbia, que acaba de ingressar no Conselho de Segurança, segundo precisaram fontes diplomáticas.

*Matéria em atualização