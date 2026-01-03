China afirma que ataque dos EUA à Venezuela ameaça a paz na América LatinaUnsplash/Unsplash
China afirma que ataque dos EUA à Venezuela ameaça a paz na América Latina
Comunicado foi divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores de Pequim
EUA vão governar a Venezuela até o fim de 'transição'
Informação foi dita por Donald Trump em entrevista coletiva sobre como foi a operação que prendeu Nicolás Maduro
Trump publica primeira foto de Maduro depois de operação dos EUA na Venezuela
Republicano afirmou que presidente venezuelano está a bordo do navio da Marinha norte-americana, USS Iwo Jima
Maduro e mulher serão levados à Justiça em Nova York, diz Trump
Eles foram capturados pelas forças armadas dos EUA, neste sábado (3), em operação na Venezuela
Trump diz que assistiu à captura de Maduro como 'programa de televisão'
Estados Unidos realizaram ataques contra Venezuela neste sábado (3)
Milei comemora operação dos EUA na Venezuela e captura de Maduro: 'Viva a liberdade'
Presidente da Argentina já defendia uma intervenção no país
