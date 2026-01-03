Nicolás Maduro e Cilia Flores foram capturados pelos EUA neste sábado (3) - Reprodução / AFP

Nicolás Maduro e Cilia Flores foram capturados pelos EUA neste sábado (3)Reprodução / AFP

Publicado 03/01/2026 11:04





“Em breve enfrentarão todo o rigor da Justiça americana em solo americano, em tribunais americanos”, declarou Bondi em uma mensagem no X.



Donald Trump, presidente dos EUA, anunciou a captura de Maduro, no entanto, não informou para onde foi levado. Ele afirmou que haverá uma coletiva de imprensa neste sábado às 13h (horário de Brasília) com mais detalhes sobre a operação. presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua mulher, Cilia Flores , são acusados de narcotráfico e terrorismo nos Estados Unidos e em breve responderão perante a Justiça, anunciou, neste sábado (3), a procuradora-geral americana, Pam Bondi.“Em breve enfrentarão todo o rigor da Justiça americana em solo americano, em tribunais americanos”, declarou Bondi em uma mensagem no X.Donald Trump, presidente dos EUA, anunciou a captura de Maduro, no entanto, não informou para onde foi levado. Ele afirmou que haverá uma coletiva de imprensa neste sábado às 13h (horário de Brasília) com mais detalhes sobre a operação.

Ataque

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmou que os bombardeios dos Estados Unidos ocorreram em várias regiões do país, incluindo a capital e que atingiram a população civil.

"Forças invasoras (...) profanaram nosso solo sagrado nas localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, nos estados Miranda, Aragua e La Guaira, chegando a atingir, com seus mísseis e foguetes disparados de helicópteros de combate, áreas urbanas de população civil", disse o ministro.



Vídeos mostram fortes explosões que ocorreram na capital venezuelana, Caracas, por volta das 02h00 locais e que fizeram, inclusive, tremer as janelas em muitos bairros. Além disso, outros estrondos foram registrados em outras áreas do país.



As detonações continuaram na capital por cerca de uma hora, ao mesmo tempo em que se ouvia o que parecia ser o sobrevoo de aeronaves. Várias regiões do país estão sem eletricidade em decorrência dos ataques. Ainda não se tem um balanço das vítimas da ocorrência.