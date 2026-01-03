Pelo menos 40 pessoas morreram durante operação de captura de Maduro, diz jornalLuis James / AFP
Pelo menos 40 pessoas morreram durante operação de captura de Maduro, diz jornal
Ainda de acordo com o NYT, mais de 150 aeronaves americanas foram enviadas para neutralizar as defesas aéreas da Venezuela
Nicolás Maduro desembarca em Nova York escoltado por agentes americanos; Vídeo
Presidente venezuelano foi preso neste sábado (3)
Conselho de Segurança da ONU se reunirá para discutir Venezuela na segunda-feira
O presidente venezuelano Nicolás Maduro foi capturado neste sábado (3)
Argentina restringe imigração de venezuelanos ligados a Maduro
Medida visa impedi-los de usar o país como refúgio
Vice-presidente da Venezuela diz que país não será colônia dos EUA
Delcy Rodriguez convocou Conselho de Defesa da Nação
Venezuelanos na Flórida celebram queda do governo Maduro
Nicolás Maduro foi capturado e preso neste sábado (3)
