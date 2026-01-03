Trump diz que assistiu à captura de Maduro em 'programa de TV' - Angela Weiss / AFP

Publicado 03/01/2026 12:09





"Eu a vi literalmente como se tivesse assistindo a um programa de televisão. Vimos em uma sala e acompanhamos todos os aspectos", disse Trump em entrevista à emissora norte-americana "Fox".



A operação foi "muito bem organizada" e nenhum americano perdeu a vida, acrescentou o mandatário republicano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, neste sábado (3), que assistiu "ao vivo" a captura do mandatário venezuelano Nicolás Maduro e de sua mulher , classificando a operação militar "como um programa de televisão"."Eu a vi literalmente como se tivesse assistindo a um programa de televisão. Vimos em uma sala e acompanhamos todos os aspectos", disse Trump em entrevista à emissora norte-americana "Fox".A operação foi "muito bem organizada" e nenhum americano perdeu a vida, acrescentou o mandatário republicano.

Ataque

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmou que os bombardeios dos Estados Unidos ocorreram em várias regiões do país, incluindo a capital e que atingiram a população civil.



"Forças invasoras (...) profanaram nosso solo sagrado nas localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, nos estados Miranda, Aragua e La Guaira, chegando a atingir, com seus mísseis e foguetes disparados de helicópteros de combate, áreas urbanas de população civil", disse o ministro.



Vídeos mostram fortes explosões que ocorreram na capital venezuelana, Caracas, por volta das 02h00 locais e que fizeram, inclusive, tremer as janelas em muitos bairros. Além disso, outros estrondos foram registrados em outras áreas do país.



As detonações continuaram na capital por cerca de uma hora, ao mesmo tempo em que se ouvia o que parecia ser o sobrevoo de aeronaves. Várias regiões do país estão sem eletricidade em decorrência dos ataques. Ainda não se tem um balanço das vítimas da ocorrência.



Segundo Trump, haverá uma coletiva de imprensa neste sábado às 13h (horário de Brasília) com mais detalhes sobre a ação. Ela será realizada em sua residência de Mar-a-Lago, no estado da Flórida.