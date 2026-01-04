Papa Leão XIV defende que Venezuela permaneça independente - Filippo Monteforte /AFP

Papa Leão XIV defende que Venezuela permaneça independenteFilippo Monteforte /AFP

Publicado 04/01/2026 09:12

O Papa Leão XIV afirmou, neste domingo (4), que o bem-estar dos venezuelanos deve prevalecer após a captura do presidente Nicolás Maduro em uma operação dos EUA . Ele ainda declarou que o país deve permanecer independente.

Depois da oração do Angelus na Praça de São Pedro, o primeiro papa americano disse que está acompanhando a situação com "profunda preocupação" e pediu respeito pelos direitos humanos.

"O bem-estar do amado povo venezuelano deve prevalecer sobre todas as outras considerações e levar à superação da violência e ao início de caminhos de justiça e paz, garantindo a soberania do país", disse.



Os comentários do líder religioso aconteceram um dia depois de as forças especiais dos EUA terem invadido à Venezuela e bombardeado diversas regiões, incluindo a capital de Caracas. Neste sábado (3), o presidente Donald Trump declarou que o país norte-americano "governaria" a Venezuela e exploraria suas reservas de petróleo.

No início de dezembro, Leão XIV já havia feito um apelo para que os Estados Unidos priorizassem o diálogo com a Venezuela e que não realizassem nenhuma operação no país, no entanto, o pedido não surtiu muito efeito.

Ataque



Após meses de especulações e operações marítimas perto da costa da Venezuela, os Estados Unidos fizeram uma operação de captura, neste sábado (3), em diversos pontos de Caracas e capturaram Nicolás Maduro e sua mulher.



Trump anunciou a operação em suas redes sociais: "Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso uma ação de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, capturado com sua mulher, e retirado do país por via aérea."

De acordo com o presidente dos EUA, a ação foi conduzida em conjunto com as forças de segurança americanas. Inicialmente, o presidente não informou para onde Maduro e a mulher haviam sido levados.



Uma série de explosões atingiu Caracas, capital da Venezuela, na madrugada deste sábado. Segundo testemunhas, ao menos sete explosões foram ouvidas em Caracas em um intervalo de cerca de 30 minutos.



Moradores de diferentes bairros relataram tremores, barulho de aeronaves e correria nas ruas. Parte da cidade ficou sem energia elétrica, principalmente nas proximidades da base aérea de La Carlota, no sul da capital.