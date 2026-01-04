Netanyahu apoiou a ação dos EUA - Saul Loeb/AFP

Publicado 04/01/2026 09:24





"Em relação à Venezuela, desejo expressar o apoio de todo o governo à decisão resoluta e à ação enérgica dos Estados Unidos para restaurar a liberdade e a justiça naquela região do mundo", disse Netanyahu na abertura de uma reunião de gabinete. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou, neste domingo (4), que Israel apoiava a "ação enérgica" dos Estados Unidos na Venezuela, um dia após as forças americanas capturarem Nicolás Maduro em uma operação militar."Em relação à Venezuela, desejo expressar o apoio de todo o governo à decisão resoluta e à ação enérgica dos Estados Unidos para restaurar a liberdade e a justiça naquela região do mundo", disse Netanyahu na abertura de uma reunião de gabinete.

Ataque

Após meses de especulações e operações marítimas perto da costa da Venezuela, os Estados Unidos fizeram uma operação de captura, neste sábado (3), em diversos pontos de Caracas e capturaram Nicolás Maduro e sua mulher.



Trump anunciou a operação em suas redes sociais: "Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso uma ação de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, capturado com sua mulher, e retirado do país por via aérea."

De acordo com o presidente dos EUA, a ação foi conduzida em conjunto com as forças de segurança americanas. Agentes de segurança encaminharam Maduro para um centro de detenção em Nova York.

Uma série de explosões atingiu Caracas, capital da Venezuela, na madrugada deste sábado. Segundo testemunhas, ao menos sete explosões foram ouvidas em Caracas em um intervalo de cerca de 30 minutos.



Moradores de diferentes bairros relataram tremores, barulho de aeronaves e correria nas ruas. Parte da cidade ficou sem energia elétrica, principalmente nas proximidades da base aérea de La Carlota, no sul da capital.

*Com informações da AFP