Protesto contra o ICE AFP
A cidade, localizada no estado de Minnesota, no norte do país, tem sido palco de protestos contra o serviço de imigração desde a semana passada, após a morte de uma norte-americana de 37 anos pelas mãos de um de seus agentes.
A indignação pública aumentou depois que um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) atirou em um venezuelano na quarta..
"Se os políticos corruptos de Minnesota não cumprirem a lei e não impedirem os ataques de agitadores profissionais e insurgentes contra os patriotas do ICE, que estão apenas tentando fazer seu trabalho, invocarei a Lei da Insurreição", que lhe concede o poder de enviar as Forças Armadas para território nacional, declarou Trump na rede social Truth Social.
As autoridades municipais pediram para "manter a calma" diante do novo ataque do ICE.
O chefe de polícia local, Brian O'Hara, afirmou que o ataque armado ocorreu após um confronto diante de uma residência entre um homem e um agente do ICE na zona norte da cidade, na noite de quarta-feira.
"Durante a luta corporal, o agente federal disparou sua arma e feriu um homem adulto", explicou em entrevista coletiva.
O cidadão venezuelano sofreu um ferimento na perna sem risco de vida e foi levado a um hospital para tratamento, informaram as autoridades locais.
O episódio ocorre depois de Renee Nicole Good, uma americana de 37 anos, ter morrido dentro de seu carro em 7 de janeiro após disparos de um agente do ICE durante uma operação contra imigrantes também em Minneapolis.
Desde que voltou à Casa Branca em janeiro de 2025, o presidente Donald Trump impulsionou uma ampla onda de deportações de imigrantes irregulares, uma de suas principais promessas de campanha.
"Entendemos que há indignação (...). A cidade de Minneapolis volta a exigir que o ICE deixe a cidade e o estado (Minnesota) imediatamente", escreveram as autoridades na rede social X.
O'Hara acrescentou que o ataque armado de quarta-feira provocou a formação de uma multidão de manifestantes ao redor do local e que alguns lançaram fogos de artifício contra os agentes.
'Não é sustentável'
"Enquanto o indivíduo e o agente policial lutavam no chão, duas pessoas saíram de um apartamento próximo e também atacaram o agente com uma pá de neve e um cabo de vassoura", informou o DHS.
O agente "efetuou um disparo defensivo para proteger sua vida" e feriu na perna o primeiro indivíduo. Autoridades de Minneapolis e do estado de Minnesota criticam as ações dos agentes do DHS, incluindo os do ICE.
"Isso não é sustentável", declarou o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, a jornalistas, acrescentando: "Temos agentes do ICE por toda a cidade e por todo o estado que, junto com a Patrulha de Fronteira, estão criando o caos".
"Este não é o caminho que deveríamos seguir agora nos Estados Unidos", insistiu.
Em um vídeo publicado na quarta-feira nas redes sociais, o governador de Minnesota, Tim Walz, denunciou "o caos, a interferência e o trauma que o governo federal está despejando sobre nossa comunidade", descrevendo interrogatórios de porta em porta realizados por agentes do ICE "armados, mascarados e com pouca capacitação".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.