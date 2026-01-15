Protesto contra o ICE - AFP

Protesto contra o ICE AFP

Publicado 15/01/2026





O presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou, nesta quinta-feira (15), enviar militares para Mineápolis, onde os protestos contra os agentes de imigração se intensificaram após um agente do ICE ter atirado e ferido um homem no dia anterior.A cidade, localizada no estado de Minnesota, no norte do país, tem sido palco de protestos contra o serviço de imigração desde a semana passada, após a morte de uma norte-americana de 37 anos pelas mãos de um de seus agentes.A indignação pública aumentou depois que um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) atirou em um venezuelano na quarta.."Se os políticos corruptos de Minnesota não cumprirem a lei e não impedirem os ataques de agitadores profissionais e insurgentes contra os patriotas do ICE, que estão apenas tentando fazer seu trabalho, invocarei a Lei da Insurreição", que lhe concede o poder de enviar as Forças Armadas para território nacional, declarou Trump na rede social Truth Social.As autoridades municipais pediram para "manter a calma" diante do novo ataque do ICE.O chefe de polícia local, Brian O'Hara, afirmou que o ataque armado ocorreu após um confronto diante de uma residência entre um homem e um agente do ICE na zona norte da cidade, na noite de quarta-feira."Durante a luta corporal, o agente federal disparou sua arma e feriu um homem adulto", explicou em entrevista coletiva.O cidadão venezuelano sofreu um ferimento na perna sem risco de vida e foi levado a um hospital para tratamento, informaram as autoridades locais.O episódio ocorre depois de Renee Nicole Good, uma americana de 37 anos, ter morrido dentro de seu carro em 7 de janeiro após disparos de um agente do ICE durante uma operação contra imigrantes também em Minneapolis.Desde que voltou à Casa Branca em janeiro de 2025, o presidente Donald Trump impulsionou uma ampla onda de deportações de imigrantes irregulares, uma de suas principais promessas de campanha."Entendemos que há indignação (...). A cidade de Minneapolis volta a exigir que o ICE deixe a cidade e o estado (Minnesota) imediatamente", escreveram as autoridades na rede social X.O'Hara acrescentou que o ataque armado de quarta-feira provocou a formação de uma multidão de manifestantes ao redor do local e que alguns lançaram fogos de artifício contra os agentes.

Funcionários do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) confirmaram os disparos no X e informaram que "um imigrante ilegal da Venezuela" foi detido em uma blitz de trânsito e resistiu à prisão.



"Enquanto o indivíduo e o agente policial lutavam no chão, duas pessoas saíram de um apartamento próximo e também atacaram o agente com uma pá de neve e um cabo de vassoura", informou o DHS.



O agente "efetuou um disparo defensivo para proteger sua vida" e feriu na perna o primeiro indivíduo. Autoridades de Minneapolis e do estado de Minnesota criticam as ações dos agentes do DHS, incluindo os do ICE.



"Isso não é sustentável", declarou o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, a jornalistas, acrescentando: "Temos agentes do ICE por toda a cidade e por todo o estado que, junto com a Patrulha de Fronteira, estão criando o caos".



"Este não é o caminho que deveríamos seguir agora nos Estados Unidos", insistiu.



Em um vídeo publicado na quarta-feira nas redes sociais, o governador de Minnesota, Tim Walz, denunciou "o caos, a interferência e o trauma que o governo federal está despejando sobre nossa comunidade", descrevendo interrogatórios de porta em porta realizados por agentes do ICE "armados, mascarados e com pouca capacitação".