Resultado de votação demonstrou que Trump ainda tem comando sobre grande parte da conferência republicanaAFP
Senado dos EUA rejeita resolução que limitaria poderes de guerra de Trump
O presidente americano mantém a capacidade de conduzir novos ataques na Venezuela
Execução de manifestante iraniano Erfan Soltani é adiada, diz ONG
Segundo ativistas, os protestos já passam de 3,4 mil mortos
Quais são os tipos de vistos emitidos pelos EUA? Entenda as diferenças
Mudanças anunciadas não afetam as viagens turísticas de brasileiros
Alemanha, Suécia e Noruega enviarão soldados para a Groenlândia
Os militares vão fazer uma missão de reconhecimento para identificar possíveis contribuições ao país
Trump diz que teve conversa 'muito boa' com Delcy Rodríguez e que falaram sobre petróleo e segurança
Presidente disse que os Estados Unidos estão ajudando a Venezuela a se estabilizar
Autoridades da Dinamarca dizem à Casa Branca que discordam de plano de Trump para a Groenlândia
Chanceler ressaltou que ilha não é essencial para a segurança dos Estados Unidos
