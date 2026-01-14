Donald Trump destacou os avanços nas relações entre Estados Unidos e VenezuelaAFP
Trump diz que teve conversa 'muito boa' com Delcy Rodríguez e que falaram sobre petróleo e segurança
Presidente disse que os Estados Unidos estão ajudando a Venezuela a se estabilizar
Autoridades da Dinamarca dizem à Casa Branca que discordam de plano de Trump para a Groenlândia
Chanceler ressaltou que ilha não é essencial para a segurança dos Estados Unidos
Cantão suíço pagará mais de US$ 12 mil a vítimas de incêndio em bar no Ano Novo
Trágico incêndio em um bar na Suíça deixou 40 mortos e 116 feridos
Procurador da Califórnia abre investigação contra Grok por caso de imagens de caráter sexual
Usuários do X exploram Inteligência Artificial da plataforma para gerar pornografias falsas com rostos de pessoas reais, entre elas, menores de idade
Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada
Delcy Rodríguez negou que o governo tenha descumprido a promessa feita dias atrás
Hillary Clinton falta a comissão do Congresso sobre caso Epstein
Ex-secretária de Estado e Bill Clinton se recusaram a depor, alegando intimações inválidas, e podem enfrentar acusações de desacato por obstrução da investigação
