Donald Trump destacou os avanços nas relações entre Estados Unidos e Venezuela - AFP

Publicado 14/01/2026 19:51

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que teve uma conversa "muito boa" na manhã desta quarta-feira, 14, com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez. "Estamos fazendo um progresso tremendo, enquanto ajudamos a Venezuela a se estabilizar e se recuperar", disse ele na Truth Social.

Segundo o republicano, muitos tópicos foram discutidos, incluindo petróleo, minerais, comércio e segurança nacional. "Esta parceria entre os Estados Unidos da América e a Venezuela será espetacular PARA TODOS. A Venezuela em breve será grande e próspera novamente, talvez mais do que nunca!", acrescentou.