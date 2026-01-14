Bill Clinton fez diversas viagens no jato particular de Epstein e possui inúmeras fotos com eleAFP
Hillary Clinton falta a comissão do Congresso sobre caso Epstein
Ex-secretária de Estado e Bill Clinton se recusaram a depor, alegando intimações inválidas, e podem enfrentar acusações de desacato por obstrução da investigação
Hillary Clinton falta a comissão do Congresso sobre caso Epstein
Ex-secretária de Estado e Bill Clinton se recusaram a depor, alegando intimações inválidas, e podem enfrentar acusações de desacato por obstrução da investigação
FBI faz busca na casa de jornalista do 'Washington Post' em investigação sobre vazamentos
Operação ocorreu na residência de Hannah Natanson, na Virgínia, e apreendeu equipamentos eletrônicos
Embaixada dos EUA na Arábia Saudita emite alerta para evitar instalações militares e pede cautela
Irã informou a aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio que atacará bases norte-americanas em seus territórios, caso Washington realize uma ofensiva contra Teerã
Diplomatas discutem futuro da Groenlândia em reunião na Casa Branca
Trump afirma que o território é 'vital para os EUA
França avalia envio de satélites concorrentes da Starlink para restabelecer internet no Irã
Governo francês estuda uso de terminais da Eutelsat após apagão imposto pelas autoridades iranianas
EUA suspendem emissão de vistos do Brasil e mais 74 países, diz TV
Medida entrará em vigor em 21 de janeiro e visa reforçar critérios de triagem para barrar solicitantes considerados propensos a depender de benefícios públicos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.