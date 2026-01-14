Embaixada dos EUA na Arábia Saudita orientou seu pessoal para agir com cautela e evitar instalações militares - Reprodução/ internet

Publicado 14/01/2026 14:26

A embaixada dos EUA na Arábia Saudita orientou seu pessoal, nesta quarta-feira, 14, a agir com cautela e evitar instalações militares, após Washington ameaçar responder a uma repressão do governo contra protestos no Irã.

"Diante das tensões regionais em curso, a missão dos EUA na Arábia Saudita aconselhou seu pessoal a exercer maior cautela e a limitar viagens não essenciais a quaisquer instalações militares na região. Recomendamos que cidadãos norte-americanos no Reino façam o mesmo", afirmou a embaixada, em um comunicado publicado em seu site.

Um avião da Marinha norte-americana sobrevoou a área próxima à costa do Irã na noite de terça-feira, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incitou manifestantes iranianos a derrubar a teocracia islâmica e disse que tomará "medidas muito duras" se o Irã começar a enforcar manifestantes que protestam contra o regime dos aiatolás.

Em resposta, o Irã informou a aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio que atacará bases norte-americanas em seus territórios, caso Washington realize uma ofensiva contra Teerã. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Turquia estão entre os países alertados sobre possíveis ataques.