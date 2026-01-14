Trump Musk sobre possibilidade de restaurar acesso à internet no Irã Patrick T. Fallon / AFP
França avalia envio de satélites concorrentes da Starlink para restabelecer internet no Irã
Governo francês estuda uso de terminais da Eutelsat após apagão imposto pelas autoridades iranianas
EUA suspendem emissão de vistos do Brasil e mais 74 países, diz TV
Medida entrará em vigor em 21 de janeiro e visa reforçar critérios de triagem para barrar solicitantes considerados propensos a depender de benefícios públicos
Egito anuncia acordo de todas as partes para formação de comitê palestino para administrar Gaza
Grupo é composto por 15 integrantes
Missão da Nasa deve iniciar procedimentos para retorno antecipado à Terra
Motivo foi um problema médico com um dos astronautas
Acidente com van mata 12 pessoas da mesma família em cidade da Bolívia que faz fronteira com o Brasil
Vítimas voltavam de uma festa de 15 anos e um adolescente que dirigia o veículo
Ex-funcionárias acusam Julio Iglesias de tráfico de pessoas e crimes sexuais
Revelação das acusações contra o artista despertou uma intensa onda de reações na Espanha
