Publicado 14/01/2026 17:06

Autoridades da Dinamarca e da Groenlândia deixaram uma reunião na Casa Branca com o vice-presidente americano, J. D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio afirmando que há discordâncias fundamentais em Copenhague e Nuuk com o plano do presidente Donald Trump de comprar ou anexar a ilha ártica.

O chanceler dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen, disse a jornalistas na saída da reunião que não é essencial para os EUA que a ilha seja anexada ao país, ainda que concorde que a segurança do Ártico seja um tema que preocupe tanto dinamarqueses quanto groelandeses e norte-americanos.

"Compartilhamos, em certa medida, com as preocupações de Trump", disse ele. "Definitivamente, há uma nova situação de segurança no Ártico. Nosso objetivo é encontrar um denominador comum."

A chanceler da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, e diplomatas também participaram do encontro. A ilha é um território semiautônomo da Dinamarca desde 1953, e foi colonizada pelo reino escandinavo no século 18.

Desde seu primeiro mandato Trump fala em anexar ou comprar a Groenlândia, mas desde que retornou ao cargo no ano passado tem aumentado a retórica, falando até mesmo em anexar o território militarmente.

A possibilidade de um ataque direto a um território autônomo que pertence a um país-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ampliou os temores na Europa de que os EUA cada vez mais antagonizam seus antigos aliados.

Mais cedo, ministro da Defesa dinamarquês,Troels Lund Poulsen, disse que Copenhague está reforçando seu contingente militar na Groenlândia.

"Continuaremos fortalecendo nossa presença militar na Groenlândia, mas também insistiremos junto à Otan para mais exercícios e uma maior presença da Otan no Ártico", afirmou Poulsen.