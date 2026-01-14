Elon Musk é alvo de reclamações de governos por não tomar medidas contra casos de deepfakes pornográficosAFP
Procurador da Califórnia abre investigação contra Grok por caso de imagens de caráter sexual
Usuários do X exploram Inteligência Artificial da plataforma para gerar pornografias falsas com rostos de pessoas reais, entre elas, menores de idade
Cantão suíço pagará mais de US$ 12 mil a vítimas de incêndio em bar no Ano Novo
Trágico incêndio em um bar na Suíça deixou 40 mortos e 116 feridos
Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada
Delcy Rodríguez negou que o governo tenha descumprido a promessa feita dias atrás
Hillary Clinton falta a comissão do Congresso sobre caso Epstein
Ex-secretária de Estado e Bill Clinton se recusaram a depor, alegando intimações inválidas, e podem enfrentar acusações de desacato por obstrução da investigação
FBI faz busca na casa de jornalista do 'Washington Post' em investigação sobre vazamentos
Operação ocorreu na residência de Hannah Natanson, na Virgínia, e apreendeu equipamentos eletrônicos
Embaixada dos EUA na Arábia Saudita emite alerta para evitar instalações militares e pede cautela
Irã informou a aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio que atacará bases norte-americanas em seus territórios, caso Washington realize uma ofensiva contra Teerã
