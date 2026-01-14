As tropas serão mandadas a pedido da Dinamarca em meio a ameaças de uso de força militar por parte de Trump - Reprodução

Publicado 14/01/2026 20:12

A Alemanha enviará 13 soldados para a Groenlândia na quinta-feira, 14, como parte de uma missão de reconhecimento com outras nações europeias, disseram o governo alemão e o ministério da defesa nesta quarta-feira, 14.

A missão, que ocorre a pedido da Dinamarca, acontecerá de quinta a sábado, com o objetivo de explorar possíveis contribuições militares para reforçar a segurança da região. Mais cedo, Suécia e Noruega também anunciaram que enviariam pessoal militar para a ilha, segundo a Reuters.

A missão ocorre em meio aos comentários e ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de tomar a ilha, incluindo um possível uso de força militar.