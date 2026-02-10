Detenção foi anunciada por Etienne Manteaux, procurador público de GrenobleAFP
Procuradoria da França anuncia detenção de homem acusado de abusar de 89 menores
Durante a investigação, ele admitiu ter matado a própria mãe
Aliado de María Corina inicia prisão domiciliar após pedir eleições na Venezuela
Juan Pablo Guanipa foi solto no último domingo, após passar quase nove meses detido por uma acusação de conspiração
União Europeia anuncia criação de aplicativo para combater cyberbullying
Projeto pretende proteger menores dos riscos da internet, incluindo assédio on-line
Casa Branca confirma que Trump receberá Netanyahu para reunião bilateral nesta quarta-feira
Anúncio da reunião ocorreu após a retomada das negociações com o Irã na semana passada
Quênia acusa Rússia de usar cidadãos como 'bucha de canhão' na Ucrânia
Governo afirma que quenianos foram atraídos com promessas de empregos civis bem pagos, obrigados a se alistar no exército e enviados à guerra sem preparo militar
Cantora deixa agência após CEO da empresa aparecer nos arquivos de Epstein
Nome de Casey Wasserman consta em vários dos documentos ligados ao criminoso sexual
Ucraniano mata cinco pessoas com machado e martelo em abrigo
Polícia indicou que crime teve origem em um 'conflito doméstico que se transformou em uma briga' entre moradores do local
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.