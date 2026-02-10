Trump e Netanyahu vão discutir sobre as negociações com o IrãSaul Loeb/AFP
Casa Branca confirma que Trump receberá Netanyahu para reunião bilateral nesta quarta-feira
Anúncio da reunião ocorreu após a retomada das negociações com o Irã na semana passada
Quênia acusa Rússia de usar cidadãos como 'bucha de canhão' na Ucrânia
Governo afirma que quenianos foram atraídos com promessas de empregos civis bem pagos, obrigados a se alistar no exército e enviados à guerra sem preparo militar
Cantora deixa agência após CEO da empresa aparecer nos arquivos de Epstein
Nome de Casey Wasserman consta em vários dos documentos ligados ao criminoso sexual
Ucraniano mata cinco pessoas com machado e martelo em abrigo
Polícia indicou que crime teve origem em um 'conflito doméstico que se transformou em uma briga' entre moradores do local
Rússia anuncia restrições ao uso do Telegram por 'violação' da lei
Autoridade reguladora afirma que plataforma descumpre legislação e promete ampliar medidas de forma gradual
Macron afirma que acordo Mercosul-UE é 'ruim e mal negociado'
Presidente francês também afirmou que a União Europeia não pode 'relaxar' sobre possíveis novas ameaças de aumento tarifário, sem mencionar explicitamente os EUA
