Idoso foi presoDivulgação
Ucraniano mata cinco pessoas com machado e martelo em abrigo
Polícia indicou que crime teve origem em um 'conflito doméstico que se transformou em uma briga' entre moradores do local
Rússia anuncia restrições ao uso do Telegram por 'violação' da lei
Autoridade reguladora afirma que plataforma descumpre legislação e promete ampliar medidas de forma gradual
Macron afirma que acordo Mercosul-UE é 'ruim e mal negociado'
Presidente francês também afirmou que a União Europeia não pode 'relaxar' sobre possíveis novas ameaças de aumento tarifário, sem mencionar explicitamente os EUA
Procuradoria da França anuncia detenção de homem acusado de abusar de 89 menores
Durante a investigação, ele admitiu ter matado a própria mãe
Marinha francesa apreende €41 mi em cocaína e três brasileiros são presos em barco de pesca
Agentes do Núcleo Especial de Política Marítima (Nepom), braço da Polícia Federal, participaram da missão no Oceano Atlântico
Café pode reduzir risco de demência e atuar como aliado do envelhecimento saudável, diz estudo
Pesquisa analisou os dados de 130 mil pessoas acompanhadas ao longo de quase 40 anos
