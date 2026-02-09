Publicado 09/02/2026 20:57

Uma operação que mobilizou forças policiais internacionais, inclusive a Polícia Federal brasileira, resultou na apreensão de 1,3 tonelada de cocaína em águas do Oceano Atlântico. A ação foi realizada em alto-mar por autoridades estrangeiras, com apoio de organismos internacionais especializados no enfrentamento ao tráfico transnacional. A intervenção marítima foi conduzida no dia 1º de fevereiro por uma embarcação militar francesa após o compartilhamento de informações operacionais repassadas em janeiro, que indicavam a possível utilização de rotas oceânicas para o transporte de cargas ilícitas por organizações criminosas que atuam na América do Sul.

A troca de informações entre agências internacionais permitiu a identificação prévia da embarcação brasileira, localizada em área marítima externa à costa do País, comunicou a PF nesta segunda, 9.

Ao todo, 1.375 quilos de cocaína foram apreendidos a bordo do pesqueiro. A droga tem valor de mercado estimado em cerca de 41 milhões de euros, cerca de R$ 253 milhões.

A corporação contribuiu por meio de informações sobre rotas marítimas, padrões de navegação, logística utilizada por grupos criminosos e perfis de embarcações associadas ao transporte de entorpecentes. "Esse intercâmbio possibilitou a atuação coordenada e o direcionamento das equipes envolvidas, favorecendo a tomada de decisão que culminou na interceptação bem-sucedida."

Agentes do Núcleo Especial de Política Marítima (Nepom), braço da Polícia Federal, participaram da missão no Oceano Atlântico.

Os dados sobre a embarcação foram reunidos em conjunto com o Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos (MAOC-N), a Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido (NCA), a Administração de Repressão às Drogas dos Estados Unidos (DEA) e a Força-Tarefa Interagências Conjunta - Sul (JIATF-S).

Após a apreensão da carga ilícita, três tripulantes brasileiros foram transferidos para a custódia da PF. A entrega ocorreu no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, quando a equipe da PF embarcou na fragata estrangeira para realizar as formalidades necessárias e, posteriormente, conduzir os detidos à Superintendência Regional, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Os tripulantes brasileiros poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.