Bombeiros combatem incêndio em uma casa danificada após ataque aéreo na região de Kharkiv - AFP

Publicado 09/02/2026 11:44 | Atualizado 09/02/2026 11:44

Os ataques aéreos russos noturnos deixaram pelo menos quatro mortos, incluindo uma criança de 10 anos, em diferentes regiões da Ucrânia, anunciados nesta segunda-feira (9) pelas autoridades locais.

Segundo a Força Aérea Ucraniana, a Rússia lançou 11 mísseis balísticos e 149 drones, entre eles drones Shahed fabricados no Irã, contra a Ucrânia entre a noite de domingo e as primeiras horas de segunda-feira.

A defesa aérea ucraniana derrubou mais de 100 drones e vários mísseis, segundo as autoridades. Um homem de 35 anos morreu em Odessa.

Na região de Kharkiv (nordeste), o serviço de situações de emergência anunciou que encontrou os corpos de uma mulher e de seu filho de 10 anos, após um ataque de drone que destruiu uma casa da família.

Na cidade de Novgorod-Siversky (região de Chernihiv, norte), um drone matou um homem de 71 anos.

A Rússia prossegue com os ataques contra a Ucrânia em meio a negociações, sob mediação dos Estados Unidos, que busca o fim da guerra.

Para avançar sobre a Ucrânia, a Rússia intensifica os bombardeios em larga escala contra áreas civis e infraestruturas de energia, o que provoca vários cortes de eletricidade e de aquecimento, em meio ao inverno mais frio desde o início da guerra.

Os esforços diplomáticos foram intensificados pela pressão do governo do presidente americano Donald Trump, mas até agora não resultaram em nenhum acordo concreto.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou na semana passada que os Estados Unidos querem que a guerra na Ucrânia termine "antes do início do verão (hemisfério norte), em junho".