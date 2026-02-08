Juan Pablo Guanipa defende nas redes sociais a libertação de todos os presos políticos - Reprodução

Publicado 08/02/2026 20:20

O oposicionista venezuelano Juan Pablo Guanipa, aliado à Novel da Paz e líder opositora María Corina Machado, deixou neste domingo, 8, o centro de detenção em Caracas onde passou mais de oito meses, acusado de integrar um "grupo terrorista" que teria planejado boicotar as eleições legislativas de maio.

A detenção, anunciada pelo ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, sempre foi criticada pela família e por entidades de direitos humanos como tentativa de silenciar vozes dissidentes. "Há muito o que discutir sobre o presente e o futuro da Venezuela, sempre com a verdade em primeiro lugar", declarou Guanipa em vídeo publicado no X, ao lado de policiais e de um veículo blindado.

Segundo o Foro Penal, outras dez pessoas também foram libertadas, entre elas organizadores locais do movimento de Machado, que celebrou a decisão nas redes sociais: "Vamos pela liberdade da Venezuela!".

A medida ocorre em meio à pressão interna e externa sobre o governo da presidente interina Delcy Rodríguez - empossada após a captura de Nicolás Maduro pelos militares dos EUA - para liberar centenas de presos tidos como políticos.

Paralelamente, a Assembleia Nacional, dominada pelo partido governista, iniciou o debate de um projeto de lei de anistia que pode abrir caminho à libertação em massa, proposta recebida com cautela por opositores e organizações não governamentais, que cobram detalhes e celeridade no processo.

Em suas redes sociais, o filho de Juan Pablo também se manifestou. "Anuncio que meu pai, Juan Pablo Guanipa, foi libertado há minutos. Depois de mais de oito meses de prisão injusta e mais de um ano e meio separados, toda a nossa família poderá se abraçar novamente", escreveu Ramón Guanipa.