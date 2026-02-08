Juan Pablo Guanipa defende nas redes sociais a libertação de todos os presos políticos Reprodução
Venezuela liberta opositor Juan Pablo Guanipa após 8 meses de prisão
Político era acusado de integrar 'grupo terrorista' que teria planejado boicotar as eleições legislativas em maio
Representante de centro-esquerda, Antonio Seguro vence eleição presidencial em Portugal
Candidato obtém 66% dos votos e derrota de forma expressiva o populista de extrema direita André Ventura
Trump diz que 'eleições nos EUA são fraudadas, roubadas e motivo de chacota no mundo todo'
Presidente norte-americano também afirmou que republicanos devem aprovar 'lei para salvar a América'
Vídeo: Policial morre e 13 pessoas ficam feridas após brinquedo desabar em parque de diversões na Índia
Vítimas são visitantes e funcionários que trabalhavam no local
Dirigente do Hamas afirma que grupo não 'entregará suas armas' e que rejeita 'domínio estrangeiro'
Khaled Meshal disse que medida é parte da 'ressistência' contra Israel nos territórios palestinos
Portugal vai às urnas para eleger novo presidente
Candidato socialista António José Seguro enfrenta André Ventura, líder do partido de direita, no segundo turno, marcado por tempestades e risco de abstenção
