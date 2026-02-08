Presidente dos EUA, Donald TrumpAFP
Trump diz que 'eleições nos EUA são fraudadas, roubadas e motivo de chacota no mundo todo'
Presidente norte-americano também afirmou que republicanos devem aprovar 'lei para salvar a América'
Vídeo: Policial morre e 13 pessoas ficam feridas após brinquedo desabar em parque de diversões na Índia
Vítimas são visitantes e funcionários que trabalhavam no local
Dirigente do Hamas afirma que grupo não 'entregará suas armas' e que rejeita 'domínio estrangeiro'
Khaled Meshal disse que medida é parte da 'ressistência' contra Israel nos territórios palestinos
Portugal vai às urnas para eleger novo presidente
Candidato socialista António José Seguro enfrenta André Ventura, líder do partido de direita, no segundo turno, marcado por tempestades e risco de abstenção
Explosão em fábrica deixa pelo menos oito mortos no norte da China
Uma pessoa está desaparecida
Ex-ministro francês citado em arquivos Epstein nega acusações
Jack Lang e filha são investigados por 'lavagem de dinheiro procedente de fraude fiscal agravada'
