Netanyahu diz que negociação entre EUA e o Irã deve estabelecer limitações ao misseis balísticos de Teerã Saul Loeb/AFP
Netanyahu se reunirá com Trump em Washington para discutir negociações com o Irã
Encontro entre líderes será na quarta-feira (11)
Netanyahu se reunirá com Trump em Washington para discutir negociações com o Irã
Encontro entre líderes será na quarta-feira (11)
Plataforma envia acidentalmente US$ 40 bilhões em bitcoins para usuários
Valor corresponde a R$ 209 bilhões
Rússia lança 'ataque maciço' contra rede elétrica da Ucrânia
Bombardeios provocaram apagões que deixaram milhares de pessoas sem luz ou calefação em pleno inverno com temperaturas abaixo de zero
Homem é acusado de ameaçar matar vice-presidente dos EUA
Departamento de Justiça emitiu um comunicado sobre o caso
Trump apaga vídeo racista que retratava casal Obama como macacos
Atitude provocou a condenação de vários líderes democratas
EUA acusam China de realizar testes nucleares secretos
Denúncia é feita na ONU após Washington defender negociações trilaterais com Pequim e Moscou para novo tratado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.