Plataforma transferiu por engano aproximadamente 2 mil bitcoins por usuárioReprodução/ internet
Plataforma envia acidentalmente US$ 40 bilhões em bitcoins para usuários
Valor corresponde a R$ 209 bilhões
Ex-ministro francês citado em arquivos Epstein nega acusações
Jack Lang e filha são investigados por 'lavagem de dinheiro procedente de fraude fiscal agravada'
Netanyahu se reunirá com Trump em Washington para discutir negociações com o Irã
Encontro entre líderes será na quarta-feira (11)
Rússia lança 'ataque maciço' contra rede elétrica da Ucrânia
Bombardeios provocaram apagões que deixaram milhares de pessoas sem luz ou calefação em pleno inverno com temperaturas abaixo de zero
Homem é acusado de ameaçar matar vice-presidente dos EUA
Departamento de Justiça emitiu um comunicado sobre o caso
Trump apaga vídeo racista que retratava casal Obama como macacos
Atitude provocou a condenação de vários líderes democratas
