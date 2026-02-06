Trump já havia afirmado, em novembro, que Rússia e China realizavam testes nucleares - AFP

Trump já havia afirmado, em novembro, que Rússia e China realizavam testes nuclearesAFP

Publicado 06/02/2026 14:23

Os Estados Unidos acusaram, nesta sexta-feira (6), a China de realizar testes nucleares secretos, logo após pedirem a inclusão do país asiático em eventuais negociações de um novo tratado de não cooperação com a Rússia.

“Hoje posso revelar que o governo americano sabe que a China realizou testes nucleares”, inclusive preparativos para testes com potência de “várias centenas de toneladas”, declarou o subsecretário de Estado responsável pelo controle de armamentos, Thomas DiNanno, na Conferência de Desarmamento na sede da ONU em Genebra.

O alto funcionário acusou o exército chinês de "ter tentado esconder estes testes do resto do mundo", utilizando um "método destinado a reduzir a eficácia da vigilância sísmica".

Segundo ele, a China realizou um teste nuclear deste tipo em 22 de junho de 2020.

Essas acusações surgem após DiNanno apresentar um plano de negociações trilaterais com a China e a Rússia para estabelecer novos limites às armas nucleares, após o tratado Novo START entre Washington e Moscou expirar na quinta-feira (5).

O presidente americano, Donald Trump, já havia afirmado, em novembro, que Rússia e China realizavam testes nucleares, "mas não falam sobre isso".

Estas declarações foram rejeitadas por Pequim.