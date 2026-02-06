Trump já havia afirmado, em novembro, que Rússia e China realizavam testes nuclearesAFP
EUA acusam China de realizar testes nucleares secretos
Denúncia é feita na ONU após Washington defender negociações trilaterais com Pequim e Moscou para novo tratado
EUA acusam China de realizar testes nucleares secretos
Denúncia é feita na ONU após Washington defender negociações trilaterais com Pequim e Moscou para novo tratado
General russo é ferido em ataque em Moscou
Governo afirma que Ucrânia seja responsável pelo crime
França acusa rede russa de tentar envolver Macron no caso Epstein
Governo afirma que o presidente é vítima de uma campanha de desinformação
Trump publica vídeo com teoria da conspiração eleitoral que mostra casal Obama como macacos
Atitude provocou a condenação de vários líderes democratas
Vídeo: Novo ataque dos EUA contra suposta lancha do narcotráfico no Pacífico deixa dois mortos
Número total de vítimas chega a 128 desde setembro
Mulher de Woody Allen ofendeu garota de 15 anos em emails com Epstein
Soon-Yi Previn acusou a menor de idade de se aproveitar de ex-congressista americano em conversas íntimas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.