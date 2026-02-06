Novo ataque dos EUA contra suposta lancha do narcotráfico no Pacífico - AFP

Novo ataque dos EUA contra suposta lancha do narcotráfico no Pacífico AFP

Publicado 06/02/2026 07:30

O Exército dos Estados Unidos informou na quinta-feira (5) a morte de dois supostos narcotraficantes em um ataque contra uma embarcação no Pacífico, o que eleva o número de mortos na campanha de Washington a pelo menos 128 desde setembro.



"A inteligência confirmou que a embarcação transitava por rotas do narcotráfico conhecidas no Pacífico Leste e que estava envolvida em operações de narcotráfico", afirmou o Comando Sul dos Estados Unidos em uma publicação na rede social X. A nota acrescenta que "nenhum integrante das Forças Armadas americanas ficou ferido" na operação.