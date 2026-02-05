Prefeito Diego Rivera NavarroReprodução/ internet
Prefeito de cidade mexicana famosa é preso por extorsão
Município de Tequila é o local de origem do tradicional destilado de mesmo nome
Prefeito de cidade mexicana famosa é preso por extorsão
Município de Tequila é o local de origem do tradicional destilado de mesmo nome
Justiça belga condena por estupro homem que não pagou garota de programa
País é um dos poucos na Europa onde o trabalho sexual é regulamentado
Trump volta a atacar o sistema eleitoral e defende 'nacionalização' das eleições
Sem reconhecer a derrota em 2020, presidente intensifica denúncias de fraude e provoca reação de democratas e juristas
Lula destaca a importância de fortalecer a democracia na Venezuela
Presidente manifestou preocupação com a recuperação econômica do país vizinho
Agentes do ICE não podem efetuar prisões sem mandado no Oregon, define juiz dos EUA
Liminar permanecerá em vigor enquanto o processo judicial estiver em andamento
Ken Peplowski, ícone do jazz, é encontrado morto em cabine de cruzeiro
Artista participava de um evento musical de sete dias a bordo do navio Celebrity Summit
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.