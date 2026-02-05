Lula disse que o importante é ver a Venezuela gerando empregos e produzindo mais petróleoEvaristo Sa/AFP
Lula destaca a importância de fortalecer a democracia na Venezuela
Presidente manifestou preocupação com a recuperação econômica do país vizinho
Agentes do ICE não podem efetuar prisões sem mandado no Oregon, define juiz dos EUA
Liminar permanecerá em vigor enquanto o processo judicial estiver em andamento
Ken Peplowski, ícone do jazz, é encontrado morto em cabine de cruzeiro
Artista participava de um evento musical de sete dias a bordo do navio Celebrity Summit
Kremlin ironiza ideia de possíveis vínculos com Epstein
Primeiro-ministro polonês disse investigará possíveis ligações entre o criminoso sexual e os serviços secretos russos
Ucrânia e Rússia trocam 314 prisioneiros de guerra
Estados Unidos e os Emirados Árabes atuaram como mediadores
Museu do Louvre: Coroa danificada em roubo será restaurada
Ladrões deixaram tesouro cair durante fuga
