Ucrânia e Rússia realizaram, nesta quinta-feira (5), a sua primeira troca de 314 prisioneiros de guerra em meses, libertando cada um dos 157 soldados capturados, informou o Ministério da Defesa Russo.
A troca coincidiu com negociações mediadas pelos EUA em Abu Dhabi, com o objetivo de encontrar uma solução para o conflito.
“Em 5 de fevereiro, 157 militares militares foram devolvidos da Ucrânia”, afirmou o ministério em comunicado, acrescentando que “em troca, 157 prisioneiros de guerra das Forças Armadas da Ucrânia foram entregues”.
Os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos atuaram como mediadores na troca, segundo a mesma fonte.
