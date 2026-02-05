Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin - Mandel Ngan, Andrew Caballero/AFP

Volodymyr Zelensky e Vladimir PutinMandel Ngan, Andrew Caballero/AFP

Publicado 05/02/2026 09:37 | Atualizado 05/02/2026 09:37

Ucrânia e Rússia realizaram, nesta quinta-feira (5), a sua primeira troca de 314 prisioneiros de guerra em meses, libertando cada um dos 157 soldados capturados, informou o Ministério da Defesa Russo.

A troca coincidiu com negociações mediadas pelos EUA em Abu Dhabi, com o objetivo de encontrar uma solução para o conflito.



“Em 5 de fevereiro, 157 militares militares foram devolvidos da Ucrânia”, afirmou o ministério em comunicado, acrescentando que “em troca, 157 prisioneiros de guerra das Forças Armadas da Ucrânia foram entregues”.



Os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos atuaram como mediadores na troca, segundo a mesma fonte.