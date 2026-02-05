Nancy Guthrie, mãe de Savannah, foi levada pelos sequestradores no domingo - Redes Sociais/Reprodução

Publicado 05/02/2026 07:19

Los Angeles - A apresentadora norte-americana Savannah Guthrie implorou, sem conter as lágrimas, para que os sequestradores de sua mãe, Nancy Guthrie, apresentem provas de que a mulher de 84 anos continua viva. "Precisamos saber, sem qualquer dúvida, que ela está viva e que vocês a têm", disse Guthrie em um vídeo publicado em suas redes sociais, após destacar que "vozes e imagens são manipuladas com facilidade".



Cercada por parentes, a apresentadora do programa matinal "Today", da NBC News, dirigiu-se diretamente aos sequestradores: "Queremos ouvir de vocês e estamos prontos para escutar".



Na segunda-feira, 2, a polícia do Arizona informou que acreditava que Nancy havia sido sequestrada de sua casa no condado de Pima, após desaparecer no domingo em circunstâncias estranhas. "Ela não saiu por conta própria, nós sabemos disso", disse o xerife Chris Nanos.

No vídeo, Savannah Guthrie descreveu o coração frágil e a saúde delicada de sua mãe. "Ela vive com dor constante. Ela está sem nenhum medicamento. Ela precisa deles para sobreviver e precisa deles para não sofrer", disse.



Guthrie também se dirigiu à mãe: "Mamãe, se você estiver ouvindo isso, você é uma mulher forte. Você é a preciosa filha de Deus, Nancy".



Em sua plataforma Truth Social, o presidente Donald Trump afirmou na quarta-feira, 4, que conversou com a jornalista e que ordenou às forças policiais federais que permaneçam à disposição da família e das forças policiais locais.