Cercada por parentes, a apresentadora do programa matinal "Today", da NBC News, dirigiu-se diretamente aos sequestradores: "Queremos ouvir de vocês e estamos prontos para escutar".
Na segunda-feira, 2, a polícia do Arizona informou que acreditava que Nancy havia sido sequestrada de sua casa no condado de Pima, após desaparecer no domingo em circunstâncias estranhas. "Ela não saiu por conta própria, nós sabemos disso", disse o xerife Chris Nanos.
Guthrie também se dirigiu à mãe: "Mamãe, se você estiver ouvindo isso, você é uma mulher forte. Você é a preciosa filha de Deus, Nancy".
Em sua plataforma Truth Social, o presidente Donald Trump afirmou na quarta-feira, 4, que conversou com a jornalista e que ordenou às forças policiais federais que permaneçam à disposição da família e das forças policiais locais.
