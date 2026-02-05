Coroa caiu no roubo no Museu do Louvre - AFP

Publicado 05/02/2026 09:08 | Atualizado 05/02/2026 09:22

A coroa da imperatriz Eugénie, danificada durante o roubo de outubro passado no Museu do Louvre, poderá se beneficiar de uma "restauração completa", sem a necessidade de reconstrução, anunciou nesta quarta-feira (4) a instituição francesa.



A peça, que os ladrões deixaram cair durante a fuga, ficou "muito deformada", segundo o museu, porém uma "restauração completa" será possível.

Em 22 de outubro, a presidente do museu, Laurence des Cars, havia afirmado à comissão de cultura do Senado francês que a restauração seria "delicada, mas possível".A coroa foi danificada ao ser retirada de sua vitrine por uma "abertura relativamente estreita feita" pelos ladrões, segundo o museu. Quase todos os seus elementos foram preservados, com exceção de uma das oito águias douradas.A peça também conservou suas 56 esmeraldas, mas perdeu uma dezena de diamantes bem pequenos, de um total de 1.354. Para garantir a sua conservação, um restaurador será designado "após um processo de licitação", informou o museu.O Louvre nomeou um comitê de especialistas para supervisionar o trabalho, que será presidido por Laurence e composto por seis personalidades, assistidas por um "representante das cinco casas históricas da joalheria francesa": Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron e Van Cleef & Arpels.Oito joias do século XIX levadas durante o roubo, que teve repercussão mundial, continuam desaparecidas. O conjunto está avaliado em mais de US$ 100 milhões.