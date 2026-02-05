Dmitri Peskov, porta-voz do KremlinAFP
Kremlin ironiza ideia de possíveis vínculos com Epstein
Primeiro-ministro polonês disse investigará possíveis ligações entre o criminoso sexual e os serviços secretos russos
Ucrânia e Rússia trocam 314 prisioneiros de guerra
Estados Unidos e os Emirados Árabes atuaram como mediadores
Museu do Louvre: Coroa danificada em roubo será restaurada
Ladrões deixaram tesouro cair durante fuga
Governo Trump investiga Nike por suposta discriminação contra pessoas brancas
Comissão federal questiona meta da empresa de ter 30% dos cargos de liderança ocupados por minorias raciais e étnicas
Apresentadora norte-americana suplica pela vida da mãe a sequestradores
Polícia do Arizona acredita que Nancy Guthrie foi levada de casa no domingo
Água-viva fantasma gigante é flagrada por expedição científica na costa da Argentina
Espécie Stygiomedusa gigantea foi filmada a cerca de 250 metros de profundidade pela equipe liderada pela fundação americana Schmidt Ocean Institute
