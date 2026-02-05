Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin - AFP

Publicado 05/02/2026 10:46

O Kremlin zombou, nesta quinta-feira (5), das especulações de que o crime sexual condenado Jeffrey Epstein poderia ter vínculos com os serviços secretos russos, após os Estados Unidos divulgarem um grande número de documentos comprometedores.

“Eu gostaria de ter feito muitas piadas sobre isso”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, aos repórteres, referindo-se às suspeitas levantadas pelo primeiro-ministro polonês, Donald Tusk.

“Mas não vamos perder tempo com isso durante a nossa coletiva de imprensa”, acrescentou Peskov, que classificou as suspeitas como “pouco séries”.

Donald Tusk anunciou esta semana que a Polônia investigará possíveis ligações entre Jeffrey Epstein e os serviços secretos russos.

Os arquivos divulgados recentemente mostram que Epstein expressou repetidamente seu desejo de se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, embora não haja provas de que eles tenham sido encontrados.

Peskov declarou a um veículo de imprensa estatal russo esta semana que o Kremlin nunca recebeu nenhum pedido do financeiro para se encontrar com o presidente Putin.

Figura proeminente da alta sociedade nova-iorquina durante as décadas de 1990 e 2000, Jeffrey Epstein foi acusado de explorar sexualmente inúmeros jovens, incluindo menores de idade. Ele morreu na prisão antes de seu julgamento, em 2019.

No total, quase 3,5 milhões de páginas - incluindo documentos, fotos e vídeos - do volumoso processo foram divulgadas pelo Departamento de Justiça dos EUA desde dezembro.

O caso Epstein envolve figuras como o ex-príncipe Andrew da Inglaterra, o intelectual americano Noam Chomsky e o ex-presidente democrata dos EUA, Bill Clinton.