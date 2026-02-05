Esposa de Woody Allen, Soon-Yi Previn, chamou a menina de 15 anos de "manipuladora" e "repugnante" - David Shankbone

Publicado 05/02/2026 18:24 | Atualizado 06/02/2026 08:02

Soon-Yi Previn, mulher de Woody Allen, aparece nos arquivos de Jeffrey Epstein. De acordo com o The Guardian, a atriz enviou e-mails ao criminoso ofendendo uma garota de 15 anos.

Nas mensagens, ela faz referência ao caso de sexting (envio de mensagens, fotos ou vídeos de conteúdo erótico ou sexual por celular, chats ou redes sociais), envolvendo o ex-congressista americano Anthony Weiner, acusado de trocar mensagens sexuais com uma menor de idade. Previn descreveu a garota como "desprezível e repugnante".

"Eu odeio mulheres que se aproveitam de homens, e ela é definitivamente uma delas", afirmou Previn em referência à menina de 15 anos. "Ela sabia exatamente o que estava fazendo e o quão vulnerável [Weiner] estava, e ela o fisgou como um peixe na isca. Qual é a desculpa dela para ser uma pessoa desprezível e nojenta que ataca os [fracos]?"

Por fim, Previn afirmou que a garota deveria se sentir envergonhada e chamou-a de "manipuladora".

Após as acusações, em maio de 2017, Weiner se declarou culpado e foi sentenciado a um ano e nove meses de prisão.