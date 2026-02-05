Esposa de Woody Allen, Soon-Yi Previn, chamou a menina de 15 anos de "manipuladora" e "repugnante"David Shankbone
Mulher de Woody Allen ofendeu garota de 15 anos em emails com Epstein
Soon-Yi Previn acusou a menor de idade de se aproveitar de ex-congressista americano em conversas íntimas
Trump publica vídeo com teoria da conspiração eleitoral que mostra casal Obama como macacos
Atitude provocou a condenação de vários líderes democratas
Vídeo: Novo ataque dos EUA contra suposta lancha do narcotráfico no Pacífico deixa dois mortos
Número total de vítimas chega a 128 desde setembro
Empresário brasileiro é preso pelo ICE nos Estados Unidos
Homem tinha visto vencido, antecedentes criminais por atentado ao pudor, agressão contra criança e sequestro
Rússia e EUA concordam restabelecer contato militar de alto nível
Decisão é feita poucas horas após expiração de acordo entre as potências de simetria nuclear
Prefeito de cidade mexicana famosa é preso por extorsão
Município de Tequila é o local de origem do tradicional destilado de mesmo nome
