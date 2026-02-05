Maximiliano Fernandes (40) é de Porto Alegre (RS), tem uma esposa e quatro filhas, e é proprietário do Stow Cafe - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 05/02/2026 16:50 | Atualizado 05/02/2026 16:50

Um brasileiro foi detido em 28 de janeiro pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) na cidade de Stow, no estado de Massachusetts.

De acordo com o senador democrata Jamie Eldridge, o homem é Maximiliano Fernandes, de 40 anos. Natural de Porto Alegre (RS), ele é casado, pai de quatro filhas e proprietário do Stow Cafe.

"Agradecemos a todos que entraram em contato sobre a prisão de Max, proprietário do Stow Cafe, pelo ICE. A deputada (Kate) Hogan e eu estamos prestando assistência à família", escreveu Eldridge em publicação no Facebook.

Procurado, o Itamaraty não retornou à tentativa de contato a reportagem. O espaço segue aberto.

Em comunicado enviado ao jornal The Boston Globe na última sexta-feira, 30, a secretária adjunta para Assuntos Públicos do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, afirmou que Max tinha um visto de não imigrante vencido. Segundo ela, o documento era da categoria B2, que permite viagens temporárias aos EUA.

A secretária disse ainda que o homem tem antecedentes criminais por atentado ao pudor, agressão contra criança, agressão e sequestro. Ele foi preso ao chegar ao Stow Cafe, por volta das 7h15.

Em publicação no Facebook, o Departamento de Polícia de Stow afirmou que estava ciente da prisão, mas que "não esteve envolvido e não foi previamente notificado de que uma ação de fiscalização estava ocorrendo".

Inicialmente, a corporação disse que a detenção estava relacionada a um caso de agressão sexual contra uma pessoa maior de 14 anos, ocorrido em 2024. Após a repercussão do caso, o Departamento de Polícia de Stow acrescentou um comentário à postagem, afirmando que o episódio citado foi "recentemente resolvido no Tribunal Distrital de Concord".

"Para reiterar, não tínhamos conhecimento dessa ação de fiscalização nem estávamos envolvidos. O ICE não nos fornece informações sobre suas atividades, nem nos envia atualizações após a ocorrência de uma ação de fiscalização", escreveu a corporação.

Em entrevista ao canal do YouTube Two Grannies on the Road em 2024, Max afirmou que se mudou para os EUA em 2005 e que seu primeiro emprego no país foi em um restaurante italiano. Em 2011, ele e um sócio abriram o Stow Cafe, que serve pratos para o café da manhã e o almoço.

A esposa dele, cuja identidade não foi revelada, afirmou em entrevista ao The MetroWest Daily News que contratou um advogado logo após ser informada por vizinhos sobre a prisão de Max. A defesa do brasileiro não foi localizada.

Segundo um memorando do Departamento de Segurança Interna, obtido pelo The New York Times no fim de janeiro, o ICE foi autorizado a realizar prisões sem mandado judicial. Com isso, agentes passaram a poder deter pessoas durante varreduras, caso suspeitem de situação migratória irregular.