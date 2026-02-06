Emmanuel Macron, presidente da França AFP
França acusa rede russa de tentar envolver Macron no caso Epstein
Governo afirma que o presidente é vítima de uma campanha de desinformação
Trump publica vídeo com teoria da conspiração eleitoral que mostra casal Obama como macacos
Atitude provocou a condenação de vários líderes democratas
Vídeo: Novo ataque dos EUA contra suposta lancha do narcotráfico no Pacífico deixa dois mortos
Número total de vítimas chega a 128 desde setembro
Mulher de Woody Allen ofendeu garota de 15 anos em emails com Epstein
Soon-Yi Previn acusou a menor de idade de se aproveitar de ex-congressista americano em conversas íntimas
Empresário brasileiro é preso pelo ICE nos Estados Unidos
Homem tinha visto vencido, antecedentes criminais por atentado ao pudor, agressão contra criança e sequestro
Rússia e EUA concordam restabelecer contato militar de alto nível
Decisão é feita poucas horas após expiração de acordo entre as potências de simetria nuclear
