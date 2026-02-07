Donald Trump e o Barack Obama - AFP

Donald Trump e o Barack ObamaAFP

Publicado 07/02/2026 08:33





O meme de um segundo aparecia inserido dentro de um vídeo que Trump publicou em sua plataforma Truth Social, com teorias conspiratórias sobre as eleições de 2020, que ele perdeu para o democrata Joe Biden.



Anteriormente, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, havia criticado a polêmica em torno do vídeo, classificando-a de "falsa indignação" protagonizada pelos críticos do presidente republicano.



"Um membro da equipe da Casa Branca realizou a publicação por erro. Ela já foi removida", declarou um funcionário da Casa Branca à AFP. Trump disse nesta sexta que não viu o vídeo todo antes de publicá-lo.



"Só vi a primeira parte... e não o vi completo", disse a jornalistas. Trump acrescentou que "passou" o vídeo para sua equipe para que fosse publicado e que eles também não o assistiram por completo.



A imagem é, na verdade, parte de outro vídeo, satírico, criado aparentemente por um apoiador de Trump, no qual o presidente republicano aparece como um leão, rei da selva, e numerosos políticos, entre eles o casal Obama, como animais que o reverenciam e fazem palhaçadas.



Adepto das redes sociais, Trump costuma republicar todo tipo de vídeos, documentos e memes, alguns criados com inteligência artificial, de conteúdo humorístico ou não.



As principais lideranças democratas condenaram a publicação como "racista".



"Por favor, deixem a falsa indignação de lado e publiquem hoje algo que realmente importa para o público americano", pediu a porta-voz de Trump em um comunicado enviado à AFP.



Barack e Michelle Obama ainda não se pronunciaram sobre o caso.



A ex-vice-presidenta Kamala Harris, que condena frequentemente a retórica racial divisiva de Trump, criticou o recuo da Casa Branca em uma publicação no X na sexta-feira.



"Ninguém acredita neste acobertamento por parte da Casa Branca, especialmente dado que, originalmente, eles defenderam esta publicação", escreveu a ex-candidata democrata derrotada nas eleições presidenciais pelo republicano.



"Todos sabemos muito bem quem é Donald Trump e no que ele acredita", acrescentou.



Reações



O gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, possível candidato democrata à Presidência em 2028 e crítico destacado de Trump, reagiu duramente à publicação.



"Comportamento repugnante por parte do presidente. Todo republicano deveria denunciá-lo. Agora", escreveu a assessoria de imprensa de Newsom na rede social X.



Nessa mesma rede, o senador republicano Tim Scott, aliado de Trump, também reagiu de forma negativa.



"Rezo para que isso seja falso, porque é a coisa mais racista que já vi sair desta Casa Branca. O presidente deveria remover isso."



Outro senador republicano, Roger Wicker, considerou a postagem "totalmente inaceitável" e afirmou que "o presidente deveria apagá-la e pedir desculpas".



Ben Rhodes, ex-assessor de Segurança Nacional e confidente próximo de Obama, também condenou as imagens.



"Os americanos do futuro vão abraçar os Obama como figuras queridas, enquanto ele [Trump] será estudado como uma mancha em nossa história", escreveu no X.



Obama é o único presidente negro da história dos Estados Unidos e apoiou Kamala Harris na campanha de 2024.



Trump mantém há anos uma rivalidade amarga com Obama (2009-2017), e demonstrou irritação com a popularidade do democrata e com o fato de ele ter recebido o Prêmio Nobel da Paz.



No primeiro ano de seu segundo mandato, Trump intensificou a publicação de imagens feitas com inteligência artificial na Truth Social e em outras plataformas, frequentemente para se glorificar e ridicularizar críticos.



No ano passado, Trump publicou um vídeo gerado por IA que mostrava Barack Obama sendo preso no Salão Oval e depois atrás das grades.



Em seguida, divulgou um clipe de IA do líder da minoria na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, com bigode falso e chapéu de mariachi. Jeffries classificou a imagem como racista.