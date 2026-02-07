Volodymyr Zelensky e Vladimir PutinMandel Ngan, Andrew Caballero/AFP
Rússia lança 'ataque maciço' contra rede elétrica da Ucrânia
Bombardeios provocaram apagões que deixaram milhares de pessoas sem luz ou calefação em pleno inverno com temperaturas abaixo de zero
Homem é acusado de ameaçar matar vice-presidente dos EUA
Departamento de Justiça emitiu um comunicado sobre o caso
Trump apaga vídeo racista que retratava casal Obama como macacos
Atitude provocou a condenação de vários líderes democratas
EUA acusam China de realizar testes nucleares secretos
Denúncia é feita na ONU após Washington defender negociações trilaterais com Pequim e Moscou para novo tratado
General russo é ferido em ataque em Moscou
Governo afirma que Ucrânia seja responsável pelo crime
França acusa rede russa de tentar envolver Macron no caso Epstein
Governo afirma que o presidente é vítima de uma campanha de desinformação
