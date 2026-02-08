Estrutura começou a inclinar repentinamente e despencouReprodução/ vídeo/ redes sociais
Após o episódio, o Primeiro-Ministro da Índia, Nayab Singh Saini, expressou condolências aos parentes da vítima e disse que ordenou que fosse garantido atendimento médico rápido aos afetados.
"Lamento profundamente o acidente ocorrido durante a Feira de Surajkund em Faridabad. Apresento minhas mais sinceras condolências à família da vítima fatal. As diretrizes necessárias foram emitidas às autoridades competentes para o atendimento imediato e adequado dos feridos. O Governo de Haryana está empenhado em prestar toda a assistência possível aos feridos e às suas famílias com a máxima rapidez e sensibilidade", escreveu em seu perfil na rede X.
O desabamento do brinquedo ocorreu logo após outro incidente dentro da mesma propriedade, onde uma porta de acesso cedeu e feriu um homem e uma criança, apontou o jornal Times of India.
