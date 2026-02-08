Estrutura começou a inclinar repentinamente e despencou - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 08/02/2026 14:40 | Atualizado 08/02/2026 14:41

Um policial morreu e pelo menos 13 pessoas ficaram feridas após um briquedo giratório desabar em um parque de diversões no norte da Índia neste sábado (7). Segundo as autoridades, entre os afetados estão visitantes e funcionários que trabalhavam no local.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver quando a estrutura começou a inclinar repentinamente e despencou, enquanto rodava no ar com os visitantes que aproveitavam a atração. Nesse momento, um policial que tentava ajudar outras pessoas foi atingido por parte do mecanismo e perdeu a vida, de acordo com o Times of India.

Brinquedo desaba em parque de diversões na Índia.



Os feridos foram levados às pressas para hospitais próximos e alguns ainda estão sob tratamento. As autoridades anunciaram que vão iniciar ações legais contra a pessoa responsável pela atração e abrir uma investigação para estabelecer as causas do incidente.



Veja o vídeo:

Após o episódio, o Primeiro-Ministro da Índia, Nayab Singh Saini, expressou condolências aos parentes da vítima e disse que ordenou que fosse garantido atendimento médico rápido aos afetados.



"Lamento profundamente o acidente ocorrido durante a Feira de Surajkund em Faridabad. Apresento minhas mais sinceras condolências à família da vítima fatal. As diretrizes necessárias foram emitidas às autoridades competentes para o atendimento imediato e adequado dos feridos. O Governo de Haryana está empenhado em prestar toda a assistência possível aos feridos e às suas famílias com a máxima rapidez e sensibilidade", escreveu em seu perfil na rede X.



O desabamento do brinquedo ocorreu logo após outro incidente dentro da mesma propriedade, onde uma porta de acesso cedeu e feriu um homem e uma criança, apontou o jornal Times of India.