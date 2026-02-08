Autoridades formaram uma equipe para investigar as causas da explosãoReprodução/arquivo/AFP
Explosão em fábrica deixa pelo menos oito mortos no norte da China
Uma pessoa está desaparecida
Lula parabeniza António Seguro pela 'vitória expressiva nas urnas' em Portugal
Eleição foi decidida no segundo turno com 66% dos votos
Venezuela liberta opositor Juan Pablo Guanipa após 8 meses de prisão
Político era acusado de integrar 'grupo terrorista' que teria planejado boicotar as eleições legislativas em maio
Representante de centro-esquerda, Antonio Seguro vence eleição presidencial em Portugal
Candidato obtém 66% dos votos e derrota de forma expressiva o populista de extrema direita André Ventura
Trump diz que 'eleições nos EUA são fraudadas, roubadas e motivo de chacota no mundo todo'
Presidente norte-americano também afirmou que republicanos devem aprovar 'lei para salvar a América'
Vídeo: Policial morre e 13 pessoas ficam feridas após brinquedo desabar em parque de diversões na Índia
Vítimas são visitantes e funcionários que trabalhavam no local
Dirigente do Hamas afirma que grupo não 'entregará suas armas' e que rejeita 'domínio estrangeiro'
Khaled Meshal disse que medida é parte da 'ressistência' contra Israel nos territórios palestinos
