Autoridades formaram uma equipe para investigar as causas da explosão - Reprodução/arquivo/AFP

Autoridades formaram uma equipe para investigar as causas da explosãoReprodução/arquivo/AFP

Publicado 08/02/2026 09:27

Uma explosão em uma fábrica bioquímica no norte da China deixou oito mortos, informou a imprensa estatal neste domingo (8).

A agência de notícias Xinhua havia informado anteriormente sete mortos e um desaparecido após a explosão ocorrida durante a manhã de sábado (7) na empresa de biotecnologia Jiapeng, na província de Shanxi, citando autoridades locais.

A Xinhua indicou posteriormente que havia oito falecidos e que o representante legal da empresa foi detido. A companhia está localizada no condado de Shanyin, cerca de 400 km a oeste de Pequim.

As autoridades formaram uma equipe para investigar as causas da explosão, segundo a agência.

Os acidentes industriais são comuns na China devido às fracas normas de segurança.